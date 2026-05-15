Due uomini sono stati arrestati a Vimercate dopo aver consegnato un pacco contenente cinque chilogrammi di hashish. La consegna si è svolta in una zona residenziale della città, dove gli agenti hanno fermato l'auto dei sospetti. Durante il controllo, sono stati trovati e sequestrati gli stupefacenti. Gli arrestati sono stati portati in caserma per le formalità di rito e saranno giudicati con l’accusa di traffico di droga.

Vimercate (Monza Brianza), 15 Maggio 2026 - Sono arrivati in auto all'appuntamento a Vimercate per la consegna di un pacco con 5 chilogrammi di hashish, ma hanno trovato ad aspettarli gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Milano, che a casa di uno dei due arrestati hanno scoperto e sequestrato un altro chilogrammo e mezzo della stessa sostanza. A venire arrestati per detenzione di sostanza stupefacente l'altro giorno sono stati due 24enni brianzoli incensurati. Uno era alla guida della vettura mentre l'amico è sceso per la consegna del pacco quando sono intervenuti i poliziotti, che li hanno fermati mentre il destinatario della droga è riuscito a darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vimercate, consegnano un pacco con 5 chilogrammi di hashish: due uomini arrestati

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