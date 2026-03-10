Prato operazione antidroga | sequestrati oltre 4 chili di cocaina e 1 di hashish Arrestati due uomini

A Prato, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 4 chili di cocaina e 1 chilo di hashish durante un’operazione antidroga. Due uomini sono stati arrestati e un pacco proveniente dall’estero e un’auto sono stati sequestrati, entrambi contenenti droga nascosta sotto la carrozzeria. L’intervento si è svolto questa mattina, portando alla scoperta di sostanze stupefacenti e strumenti utilizzati per il trasporto.

PRATO – Un pacco proveniente dall'estero e un'auto con un carico di droga nascosto sotto la carrozzeria. Due episodi distinti ma collegati da un filo comune: il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Prato. Due uomini sono stati arrestati nel corso di due operazioni della guardia di finanza e dei carabinieri: sono stati trovati rispettivamente in possesso di 4.327 chilogrammi di cocaina e uno di hashish. Secondo quanto riferito dalla procura di Prato in una nota, il 5 marzo 2026, nel quadro delle attività investigative in corso, è stato individuato un cittadino cinese di 25 anni proveniente dal Fujan, con la disponibilità di un chilogrammo di hashish contenuto all'interno di un plico proveniente dal Canada, giunto presso un'impresa cinese.