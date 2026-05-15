A Villaseta, nel territorio di Porto Empedocle, sono stati registrati episodi di estorsione che coinvolgono un uomo sottoposto agli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso, sono stati segnalati pestaggi nei confronti del proprietario di un bar, ma i dettagli su come siano avvenuti non sono stati ancora chiariti. Sono state identificate altre persone come possibili complici nel sistema di Villaseta, anche se i ruoli specifici non sono stati ancora resi noti ufficialmente.

? Punti chiave Come sono avvenuti i pestaggi contro il proprietario del bar?. Chi sono gli altri complici coinvolti nel sistema di Villaseta?. Perché il giudice ha concesso il lavoro nelle onoranze funebri?. Quali sono le conseguenze per il controllo del clan sul quartiere?.? In Breve Procura chiede 6 anni e 2 mesi per Samuel Pio Donzì. Coinvolti anche Giuseppe Sottile e Gabriele Minio nel clan di Villaseta. Quattro blitz tra dicembre e agosto hanno colpito oltre cinquanta persone. Indagato può lavorare presso un'agenzia di onoranze funebri a Porto Empedocle. Il giudice per le udienze preliminari di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, ha disposto gli arresti domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico per Samuel Pio Donzì, il ventiseienne accusato di estorsione mafiosa a Porto Empedocle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villaseta, estorsioni a Porto Empedocle: per l’indagato i domiciliari

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Ruoppolo Teleacras - Clan Villaseta – Porto Empedocle: 17 in pendenza di giudizio

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