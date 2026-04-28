Gli affari dei clan di Villaseta e Porto Empedocle il pm chiede 15 condanne

Il pubblico ministero ha chiesto vent'anni di reclusione complessivi per i presunti leader dei clan di Villaseta e Porto Empedocle, durante l'udienza preliminare tenutasi davanti al giudice di Palermo. La requisitoria ha coinvolto quindici imputati accusati di reati legati alle attività criminali dei due gruppi. La discussione si è concentrata sulle accuse rivolte ai soggetti coinvolti, senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari in corso.

Vent'anni di reclusione per i presunti capi dei clan di Villaseta e Porto Empedocle. È quanto ha chiesto il pubblico ministero Claudio Camilleri nella requisitoria davanti al giudice per l'udienza preliminare di Palermo, Nicoletta Frasca, nel processo a carico di quindici imputati che hanno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Caso Coingas in Appello. Il pm chiede le condanneNell’appello del processo Coingas, la requisitoria del pubblico ministero fiorentino Gianni Tei che ha illustrato le conclusioni dell’accusa sul... Leggi anche: Torre Milano, pm chiede 8 condanne e la confisca del grattacielo di via Stresa