Villa Mussolini è definitivamente dei riccionesi | firmato il rogito della svolta storica

Venerdì mattina, presso lo studio del notaio Mauro Plescia, è stato firmato il rogito che assegnano ufficialmente a Riccione la proprietà di Villa Mussolini. La formalizzazione rappresenta un passaggio importante per la città, segnando il trasferimento di un edificio storico alla comunità locale. La firma del documento si è svolta in presenza delle parti interessate e di rappresentanti istituzionali, mettendo fine a una lunga fase di trattative e discussioni sulla destinazione dell’immobile.

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