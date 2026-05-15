Villa Mussolini è definitivamente dei riccionesi | firmato il rogito della svolta storica
Venerdì mattina, presso lo studio del notaio Mauro Plescia, è stato firmato il rogito che assegnano ufficialmente a Riccione la proprietà di Villa Mussolini. La formalizzazione rappresenta un passaggio importante per la città, segnando il trasferimento di un edificio storico alla comunità locale. La firma del documento si è svolta in presenza delle parti interessate e di rappresentanti istituzionali, mettendo fine a una lunga fase di trattative e discussioni sulla destinazione dell’immobile.
Venerdì mattina (13 maggio), presso lo studio del notaio Mauro Plescia, è stata scritta una pagina indelebile per la comunità di Riccione. Con la firma ufficiale del rogito, il Comune di Riccione ha acquisito la piena ed esclusiva proprietà di Villa Mussolini. Alla stipula erano presenti la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
La Storia Oscura del Palazzo che Mussolini Usò — e che l’Italia Vuole Cancellare: Villa Torlonia
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