Si avvicinano le elezioni a Imola e i candidati al ruolo di sindaco si preparano all'ultimo confronto pubblico prima del voto. Venerdì alle 18, nella sala dedicata, si terrà l'evento organizzato dal quotidiano locale, che vedrà i candidati discutere delle loro proposte e rispondere alle domande dei cittadini. L'incontro rappresenta un momento di confronto diretto tra le diverse forze in campo in vista delle elezioni.

Ultimo faccia a faccia prima del voto per la corsa a sindaco. Venerdì alle 18, nella sala Bcc–Cinema Centrale di via Emilia 212, si terrà il confronto pubblico organizzato da Il Resto del Carlino, appuntamento che rappresenta di fatto l’ultimo grande dibattito collettivo tra i candidati prima delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Un passaggio chiave della campagna elettorale, perché arriva a pochi giorni dal voto e consente di vedere, nello stesso contesto, tutti e cinque gli aspiranti alla fascia tricolore messi a confronto diretto su programmi, priorità e visioni per la città. L’ingresso sarà libero dalle 17.30. Sul palco ci...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La corsa verso le elezioni a Imola: candidati a confronto con l’evento del Carlino

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