Viglietti riparte dalla sua Liguria semplificandosi

Lo chef ha deciso di tornare alle origini e concentrarsi sulla sua regione di provenienza, la Liguria. Dopo anni di esperienze in ristoranti di prestigio, ha scelto di semplificare il suo percorso professionale e di dedicarsi alla cucina locale. La decisione arriva in un momento in cui ha annunciato la chiusura temporanea di alcuni locali e l'apertura di nuovi progetti più focalizzati sui sapori autentici della sua terra. La sua scelta segna un cambio di direzione rispetto alla carriera finora intrapresa.

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C’è un punto della carriera di uno chef in cui il curriculum smette di bastare. Le stelle, i grandi maestri, i passaggi nei ristoranti che contano restano sullo sfondo, mentre prende forma qualcosa di più personale: un linguaggio, un modo di stare in cucina, perfino una postura nei confronti della gastronomia. È da qui che bisogna partire per leggere oggi il percorso di Massimo Viglietti, chef ligure con piglio punk, approdato a Bordighera con il Velvet, progetto che sembra chiudere un cerchio iniziato molti anni fa ad Alassio. La sua formazione affonda infatti nelle cucine del Palma, storico ristorante di famiglia e tra i primi due stelle Michelin della Riviera ligure di Ponente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Viglietti riparte dalla sua Liguria semplificandosi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Mondiale Endurance, la Ferrari che vince riparte dalla sua Imola: "Pressione su di noi? È un onore" Liguria rafforza la sua presenza in EuropaIl turismo ligure protagonista sui mercati europei con una doppia partecipazione, in contemporanea, ad appuntamenti di riferimento per il settore: il... Viglietti riparte dalla sua Liguria semplificandosiLo chef, reduce da tante esperienze francesi e dalle stelle conquistate a Roma, è ora alla guida del Velvet, un locale di Bordighera, nel quale rifugge dalla ritualità e dalle costruzioni monumentali ... ilgiornale.it