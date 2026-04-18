La Ferrari si prepara a tornare in pista a Imola per la prossima gara del Mondiale Endurance, dopo aver ottenuto tre vittorie consecutive a Le Mans e il titolo del 2025. Il capo del progetto Wec ha dichiarato che, nonostante la pressione, è considerata un onore affrontare questa sfida. La squadra affronta l’appuntamento con l’obiettivo di continuare il suo percorso di successi nelle competizioni endurance.

"Per noi sarà come ripartire da zero". Sugli obiettivi che guideranno la Ferrari al via di questa stagione Antonello Coletta, responsabile globale Endurance e Corse Clienti della rossa, è molto chiaro. Perché aver riportato la squadra di Maranello al successo iridato, con la vittoria del campionato Wec nel 2025, non può essere un punto di arrivo. Soprattutto non al via di un nuovo anno, con l’esordio del Mondiale questo weekend in Italia, a casa della Ferrari, nella 6 ore di Imola che vede le rosse scattare da grandi favorite: "Certo, siamo noi quelli che tutti guardano, perché quando hai un titolo da difendere è normale che sia così – ha...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale Endurance, la Ferrari che vince riparte dalla sua Imola: "Pressione su di noi? È un onore"

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