Liguria rafforza la sua presenza in Europa

La Liguria aumenta la sua presenza in Europa partecipando contemporaneamente a due eventi di settore: il Salon du Randonneur a Lione e TravelXpo 2026 a Lillestrøm, in Norvegia. Questi appuntamenti sono rivolti al settore turistico e coinvolgono operatori e professionisti provenienti da diversi Paesi europei. La regione sfrutta queste occasioni per promuovere le sue offerte e rafforzare i rapporti con i mercati internazionali.

Il turismo ligure protagonista sui mercati europei con una doppia partecipazione, in contemporanea, ad appuntamenti di riferimento per il settore: il Salon du Randonneur di Lione e TravelXpo 2026 a Lillestrøm, in Norvegia. A Lione Regione Liguria è tra i protagonisti del Salon du Randonneur, manifestazione dedicata all’escursionismo e alle vacanze attive, in corso fino a oggi. Qui la Liguria punta su uno dei suoi asset più riconoscibili, l’outdoor, con una proposta che unisce costa ed entroterra e mira a intercettare un pubblico abituato a viaggiare a piedi, in bicicletta a contatto con la natura. In primo piano anche il progetto “ Liguria degli Anelli ”, con itinerari ad anello pensati per una fruizione più sostenibile e immersiva del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Liguria rafforza la sua presenza in Europa Articoli correlati Comelit acquista Ritto, storico marchio tedesco della videocitofonia e rafforza la propria presenza in EuropaBergamo, 30 gennaio – Comelit Group annuncia la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del 100% di Ritto attraverso un’operazione di M&A,... Leggi anche: Forza Italia Giovani rafforza la sua presenza in Sicilia: "Ecco la nuova squadra regionale" Approfondimenti e contenuti su Liguria rafforza Temi più discussi: Liguria rafforza la sua presenza in Europa; Intelligenza artificiale, la Liguria si candida a hub nazionale con il progetto Reg4IA. Castanini: Abbiamo ruolo guida riconosciuto dal governo; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimana; Prevenzione, in Liguria gli Open Weekend. Calamai Ospedale apre a popolazione. La Liguria protagonista a Lione e in NorvegiaLa Liguria rafforza la propria presenza sui mercati europei con una doppia partecipazione, in contemporanea, a due appuntamenti di riferimento per il settore turistico: il Salon du Randonneur di Lione ... ansa.it Turismo, Liguria protagonista in Europa: doppia presenza in Francia e in Norvegia tra outdoor e promozione internazionaleTurismo, Liguria protagonista in Europa: doppia presenza in Francia e in Norvegia tra outdoor e promozione internazionale ... msn.com Regione Liguria rafforza il sostegno al comparto della pesca e dell’acquacoltura con l’attivazione di due nuovi avvisi pubblici finanziati dal Fondo europeo per gli Affari marittimi, la Pesca e l’acquacoltura (Feampa) 2021-2027, per una dotazione complessiva d - facebook.com facebook Coldiretti Liguria: la multifunzionalità è la chiave per rafforzare le imprese agricole e creare nuove opportunità nei territori x.com