Proteste in Spagna docenti sul piede di guerra | scioperi a catena in Catalogna e Valencia per stipendi e organici

In Spagna, le proteste degli insegnanti stanno coinvolgendo diverse regioni, con scioperi che si sono susseguiti in Catalogna e Valencia. I docenti chiedono un incremento degli stipendi e un aumento degli organici, portando a una mobilitazione di vaste proporzioni. La protesta si sta sviluppando in risposta alle condizioni di lavoro e alle richieste di miglioramenti nel sistema scolastico.

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