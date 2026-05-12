Proteste in Spagna docenti sul piede di guerra | scioperi a catena in Catalogna e Valencia per stipendi e organici
In Spagna, le proteste degli insegnanti stanno coinvolgendo diverse regioni, con scioperi che si sono susseguiti in Catalogna e Valencia. I docenti chiedono un incremento degli stipendi e un aumento degli organici, portando a una mobilitazione di vaste proporzioni. La protesta si sta sviluppando in risposta alle condizioni di lavoro e alle richieste di miglioramenti nel sistema scolastico.
Il governo spagnolo si ritrova a fronteggiare una mobilitazione scolastica di dimensioni mastodontiche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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