Duello sul lavoro a luglio Maestre sul piede di guerra Genitori in pressing | ’Risolvete’

A luglio si registra un confronto acceso tra le insegnanti comunali e l’amministrazione, che propone di farle lavorare durante quel mese per contenere i costi legati alla gestione dei Centri Estivi. Le insegnanti sono sul piede di guerra e resistono alla proposta, mentre i genitori degli iscritti a nidi e materne chiedono una soluzione immediata. La situazione ha generato un acceso dibattito tra le parti coinvolte, con le famiglie che chiedono risposte chiare.

Con le insegnanti comunali sul piede di guerra contro l’amministrazione che vorrebbe farle lavorare nel mese di luglio per risparmiare sulla cooperativa che avrebbe avuto la gestione dei Centri Estivi, le famiglie dei bimbi iscritti a nidi e materne sono in totale subbuglio. Tra mobilitazione e incertezza nel parapiglia sono oltre un migliaio le persone in ballo se si pensa che lo stato di agitazione interessa 90 maestre e 837 sono stati i bambini iscritti al servizio garantito dal Comune nel 2025. Anche oggi i bambini potranno entrare solo dopo le 11,30 perché le insegnanti saranno impegnate in tre ore di assemblea sindacale: "Speriamo che la controversia si risolva prima possibile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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