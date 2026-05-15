Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari dopo essere stato coinvolto in un caso che riguarda messaggi chat diventati virali e successivamente trasformatisi in minacce di morte. Le conversazioni tra le parti sono state analizzate e sono state oggetto di attenzione da parte delle autorità giudiziarie. La magistrata ha modificato la qualificazione del reato, passando da contestazioni di stalking a accuse diverse, sulla base delle prove raccolte durante le indagini.

? Punti chiave Come sono passate le chat virali alle minacce di morte?. Perché la magistrata ha cambiato la natura del reato?. Cosa contiene la controdenuncia presentata dalla difesa dell'uomo?. Quali prove hanno portato all'applicazione del braccialetto elettronico?.? In Breve Gip Flavia Lombardo Pijola riqualifica il reato da maltrattamenti a stalking.. Minacce di morte avvenute il 23 aprile 2026 a Gravina.. Denuncia della vittima presentata formalmente il 5 maggio.. Difesa guidata dall'avvocato Gioacchino Carone presenta controdenuncia per maltrattamenti.. Saverio Verrascina, il quarantenne di Altamura che ha scosso i social con un’auto decorata da screenshot di chat e scritte contro il tradimento, è stato posto agli arresti domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico a Gravina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso auto con chat virali: l’uomo accusato di stalking ai domiciliari

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