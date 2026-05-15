VIDEO | Scurria rilancia sullo Sport | Lo stadio prima di tutto all' Acr i disabili non pagheranno l' accesso negli impianti
Un sopralluogo allo stadio Franco Scoglio ha coinvolto il ministro allo Sport, portando l’attenzione sulla situazione dell’impiantistica sportiva nella città. Durante l’ispezione, sono state discusse le priorità per il settore, con particolare attenzione alle esigenze dell’Acr Messina e alle strutture accessibili ai disabili. In questa occasione, un rappresentante ha ribadito che l’attenzione principale deve essere rivolta allo stadio e che l’ingresso per le persone con disabilità non comporterà costi.
Il sopralluogo allo stadio Stadio Franco Scoglio del ministro allo Sport Abodi ha acceso nuovamente i riflettori sulle condizioni dell’impiantistica sportiva messinese e sul futuro dello sport cittadino. Il ministro Abodi a MessinaL’incontro è stato anche l’occasione per ascoltare il “grido di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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