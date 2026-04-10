A partire dal primo luglio, le famiglie con persone disabili a L’Aquila saranno chiamate a coprire il 30% dei costi dei servizi sociosanitari. Questa decisione riguarda tutte le persone con disabilità e fragilità che usufruiscono di tali servizi nella città. L’introduzione di questa nuova misura comporta un cambiamento nelle modalità di pagamento e nel contributo economico richiesto alle famiglie coinvolte.

Dal prossimo 1° luglio, le famiglie che affrontano disabilità e fragilità a L’Aquila dovranno sostenere una spesa pari al 30% dei costi per i servizi sociosanitari. La decisione è emersa a seguito di una comunicazione inviata dagli uffici delle politiche sociali del Comune il 24 febbraio scorso, con la quale sono state richieste alle cooperative, alle associazioni e ai soggetti coinvolti le certificazioni ISEE necessarie per calcolare la quota individuale di partecipazione ai costi delle prestazioni. La questione della compartecipazione ai costi non è un evento improvviso, ma il risultato di un percorso amministrativo che ha un lungo stallo. Le opposizioni e le realtà associative avevano ottenuto un rinvio di sei mesi per evitare l’impatto immediato di queste spese sulle fasce più deboli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila: dal 1° luglio i disabili pagheranno il 30% dei servizi

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