Polveriera Real Mbappé attacca Arbeloa | Mi ha detto che sono la quarta punta La replica | Non è vero

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kylian Mbappé ha commentato pubblicamente un confronto con un ex calciatore, affermando che quest’ultimo gli avrebbe detto di essere la quarta scelta in squadra. La risposta dell’ex calciatore è stata di negare le sue affermazioni. Dopo la partita contro l’Oviedo, Mbappé ha dichiarato di essere stato pronto a scendere in campo fin dall’inizio, ma ha precisato che la decisione di non farlo è stata della società.

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Acque sempre più agitate in casa Real. Non bastassero le parole pesantissime del patron Florentino Perez nella conferenza di martedì ("Ci hanno rubato 7 titoli") e la rissa tra Tchouameni e Valverde, ora è esplosa definitivamente anche la diatriba tra Kylian Mbappé e il tecnico Arbeloa, dopo che il francese non è stato schierato titolare nella partita del Madrid contro l'Oviedo giovedì. Il francese ha infatti dichiarato che l'allenatore gli avrebbe detto di ritenerlo la quarta scelta per il ruolo di attaccante. Arbeloa è apparso sorpreso dalle parole di Mbappé e ha affermato di non avergli mai detto una cosa del genere. L'ex Psg, reduce da un infortunio al bicipite femorale sinistro, si era detto pronto a giocare dall'inizio contro l'Oviedo, ma Arbeloa ha deciso di non schierarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Polveriera Real, Mbappé attacca Arbeloa: "Mi ha detto che sono la quarta punta". La replica: "Non è vero"
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