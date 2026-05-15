VIDEO | Landini a Genova firma le proposte di legge popolari su sanità e appalti

Il segretario generale della Cgil è arrivato a Genova per firmare le proposte di legge popolari promosse dal sindacato, riguardanti la sanità e gli appalti. La visita si è svolta nel capoluogo ligure, dove Landini ha apposto le sue firme sui documenti. Le iniziative riguardano tematiche legate ai servizi sanitari e alle procedure degli appalti pubblici. La firma delle proposte si inserisce in un'azione promossa dalla Cgil per raccogliere il sostegno dei cittadini.

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Tappa genovese per il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, arrivato nel capoluogo ligure per firmare le proposte di legge popolari promosse dal sindacato su sanità e appalti.“Oggi chiediamo a tutti i cittadini italiani di firmare per due obiettivi importantissimi”, ha spiegato Landini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità pubblica e appalti, raccolta firme per proposte legge di iniziativa popolareMURO LECCESE - Due proposte per migliorare la vita dei cittadini italiani e di milioni di persone che lavorano negli appalti. Sanità e appalti, la Cgil chiede una firma per il cambiamentoROMA (ITALPRESS) – Venerdì 15 e sabato 16 maggio la Cgil dà il via alla campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare,... Landini (Cgil), al Governo manca una politica industrialeA Genova in occasione del lancio della campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare su Sanità e Lavoro il segretario della Cgil Maurizio Landini ha puntato il dito contr ... ansa.it Assemblea della Cgil con Landini, parte da Genova la raccolta firme per le proposte di legge su sanità e appaltiGenova – Parte oggi a Genova la campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare, promosse dalla Cgil insieme ad un vasto numero di organizzazioni e associazioni della socie ... ilsecoloxix.it