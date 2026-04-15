L' Osservatorio Astronomico di Capodimonte presenta ' Una Notte al Museo' | tra Storia e Stelle

L’Osservatorio Astronomico di Capodimonte annuncia l’evento ‘Una Notte al Museo’ che si terrà il 24 aprile. La manifestazione offrirà ai visitatori l’opportunità di esplorare le collezioni dell’istituto e di osservare il cielo stellato. Durante la serata saranno presenti attività e visite guidate dedicate agli appassionati di astronomia e storia dell’astronomia. L’evento è promosso dall’INAF, l’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Il 24 aprile, l'INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte presenta Una Notte al Museo. Un viaggio esclusivo tra le meraviglie del cosmo e i tesori dell’astronomia. Un'esperienza magica sulla collina di Miradois. In una serata speciale, le porte del MuSA (Museo degli Strumenti Astronomici) si.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tra le stelle di San Valentino all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte Marzo tra le stelle: Astroincontri al Parco Astronomico di Rocca di PapaCosa: Il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa inaugura il calendario di marzo con “Astroincontri”, una serie di appuntamenti dedicati... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Astrocuriosità di aprile 2026; Parte da Milano il viaggio nel nostro sistema solare; Al via nell’Oltrepò Pavese il corso gratuito di disegno naturalistico dal vero tra il Museo Ferruccio Lombardi di Stradella e l’Osservatorio astronomico di Ca’ del Monte a Cecima; Cavezzo tra le stelle. Lo studio sulle comete in una rivista di Oxford. L'Osservatorio Astronomico di Capodimonte presenta 'Una Notte al Museo': tra Storia e StelleIl 24 aprile, l'INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte presenta Una Notte al Museo. Un viaggio esclusivo tra le meraviglie del cosmo e i tesori dell’astronomia. napolitoday.it Scia luminosa nel cielo del salernitano e del potentino. L’Osservatorio Astronomico:E’ parte di un razzo cineseHa lasciato a bocca aperta all’alba di oggi una scia luminosa avvistata nel cielo di alcune zone del salernitano e del potentino. Alle 5:44 molti hanno ripreso con gli smartphone quello che è sembrato ... ondanews.it Una scia luminosa è stata avvistata nei cieli della Puglia poco prima dell'alba. In tanti, anche nel Barese, hanno segnalato il fenomeno - divenuto in breve tempo virale sui social - sul quale l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte è al lavoro per risalire - facebook.com facebook Stelle e storia: serata speciale all’osservatorio astronomico di Roselle - Il Giunco x.com