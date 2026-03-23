Dantedì viaggio tra poesia e stelle al Planetario di Città della Scienza

Un viaggio tra poesia e universo, dove i versi di Dante Alighieri incontrano le più recenti scoperte dell’astrofisica. In occasione del Dantedì, venerdì 27 marzo il Planetario di Città della Scienza ospita “Appuntamento in Via Lattea – “.ed uscimmo a rimirar le stelle”, un evento immersivo che trasforma il Planetario in un vero e proprio teatro cosmico. Tra letteratura e scienza. L’iniziativa propone un’esperienza pensata per unire immaginazione e conoscenza: lo sguardo di Dante sulle sfere celesti diventa il punto di partenza per raccontare l’universo così come lo descrive oggi la scienza. Sul grande schermo, i versi del poeta si intrecciano con immagini e sonorizzazioni cosmiche, dando vita a un racconto che attraversa secoli di scoperte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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