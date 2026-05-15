' Viaggiatori in Certosa' visita tematica

Da pisatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Certosa di Calci fu nei secoli meta di viaggiatori, studiosi e artisti che, soprattutto durante il Grand Tour, ne rimasero profondamente affascinati. La visita propone un percorso alla scoperta di questa dimensione, attraversando gli ambienti del monastero e la foresteria nobile, normalmente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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