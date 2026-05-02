Visita guidata tematica sui segreti della Cesena musicale

Sabato 9 maggio si svolgerà una visita guidata dedicata alla storia musicale della città. L'evento permette di esplorare luoghi e aspetti legati alla tradizione musicale locale, offrendo un approfondimento sulle origini e gli sviluppi del panorama musicale cittadino. La passeggiata si rivolge a chi desidera conoscere più da vicino le radici culturali legate alla musica e ai protagonisti di questa scena.

Sabato 9 maggio una visita guidata tematica porterà i partecipanti a scoprire i segreti della Cesena musicale. La città ha da sempre uno stretto rapporto con la quarta arte. Nella passeggiata musicale in programma il 9 maggio, a partire dalle ore 15.30, la guida accompagnerà i partecipanti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Visita guidata tematica: “La Wunderkammer Moscardo: tra arte, mito e scienza” al Museo Miniscalchi-ErizzoUna visita speciale dedicata alla figura di Ludovico Moscardo, illustre erudito veronese, per approfondire la sua storia e le sue straordinarie... Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, visita guidata nella dimora set della serie tv “Il Gattopardo”Sabato 9 maggio alle ore 17, visita esclusiva alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Aabitare il tempo: visita guidata gratuita al Museo Zannato; Villa d'Este (Tivoli): visita guidata speciale per la VII Giornata; La celebrazione della Liberazione all'Eremo di Santa Caterina: visite guidate sui passi dei neozelandesi; Esperienza immersiva tra reperti strici nel Grottone di Palazzo Jatta a Ruvo di Puglia 24 aprile 2026. Escursione e Visita guidata a Monte San Savino sul tema olivo e olioArezzo, 20 novembre 2024 – Domenica 24 novembre a Monte San Savino escursione e visita guidata in occasione della Fiera di Santa Caterina Le associazioni Cammino della Traslazione A.S.D. affiliata C.S ... lanazione.it Tarquinia, visita guidata sui luoghi del cardinale Vitelleschi domenica, alle 15.Dopo il grande successo di pubblico e critica, che ha permesso di estendere la mostra dedicata al celebre dipinto della Madonna di Tarquinia di Filippo Lippi fino al 4 maggio, l’Amministrazione ... ilmessaggero.it Visita guidata gratuita alla mostra di Camilla Falsini : Un’occasione speciale per scoprire insieme le suggestive opere dell’artista romana: mobile, stendardi e sculture dai colori e dalle forme accattivanti ti - facebook.com facebook