' Le donne di Palazzo Reale' visita tematica

Le donne di Palazzo Reale di Pisa hanno lasciato tracce importanti nella storia, a causa del loro ruolo attivo nella vita politica e culturale. Durante la visita tematica, i visitatori scopriranno come alcune di loro abbiano influenzato decisioni di potere e sostenuto artisti e intellettuali. Tra testimonianze e reperti, si evidenziano le storie di figure spesso dimenticate, ma fondamentali per capire meglio il passato del palazzo. La visita invita a conoscere meglio queste figure spesso trascurate.

Non solo consorti, non solo figure di contorno.Le donne che hanno abitato Palazzo Reale di Pisa sono state protagoniste attive della storia politica e culturale del loro tempo.Questa visita tematica propone uno sguardo nuovo sui ritratti della collezione: un percorso che restituisce voce e centralità a figure femminili capaci di incidere sulle scelte di governo, sulle arti, sulla scienza e sulla vita di corte.Dalla famiglia Medici alle donne Asburgo-Lorena, portatrici di istanze di modernità e rinnovamento amministrativo, fino alle protagoniste di casa Savoia, chiamate a ridefinire il ruolo della regalità in un’epoca di profonde trasformazioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

