Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 18 | 40

Da romadailynews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18:40 del 15 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e nel Lazio segnala un traffico ancora intenso, secondo l’infomobilità di Astral, il servizio regionale dedicato alla gestione della mobilità. Le strade principali registrano rallentamenti e congestioni, con alcune arterie particolarmente affollate. La situazione resta sotto monitoraggio, senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti. Non sono stati segnalati incidenti o eventi che abbiano ulteriormente peggiorato la circolazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità di Astral infomobilità servizio della regione Lazio sempre intenso il traffico sulla carreggiata del grande raccordo anulare Anche a causa delle forti piogge di questi ultimi minuti in carreggiata esterna coda tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e Tuscolana mentre in interna code tra la cantano e Salaria poi rallentamenti più avanti tra la Bufala 8 e Prenestina proseguendo lunghi incolonnamenti a causa di un incidente tra la via del Mare il Laurentina sempre un incidente provoca code nelle due di sulla via Anagnina siamo all'altezza di via della Stazione di Ciampino mentre in provincia di Frosinone un. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 15 05 2026 ore 18 40
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 18:40
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Sullo stesso argomento

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sulla A1...

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulle strade del grande ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioRoma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web