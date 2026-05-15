Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 15 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e nel Lazio segnala un traffico ancora intenso, secondo l’infomobilità di Astral, il servizio regionale dedicato alla gestione della mobilità. Le strade principali registrano rallentamenti e congestioni, con alcune arterie particolarmente affollate. La situazione resta sotto monitoraggio, senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti. Non sono stati segnalati incidenti o eventi che abbiano ulteriormente peggiorato la circolazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità di Astral infomobilità servizio della regione Lazio sempre intenso il traffico sulla carreggiata del grande raccordo anulare Anche a causa delle forti piogge di questi ultimi minuti in carreggiata esterna coda tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e Tuscolana mentre in interna code tra la cantano e Salaria poi rallentamenti più avanti tra la Bufala 8 e Prenestina proseguendo lunghi incolonnamenti a causa di un incidente tra la via del Mare il Laurentina sempre un incidente provoca code nelle due di sulla via Anagnina siamo all'altezza di via della Stazione di Ciampino mentre in provincia di Frosinone un. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 18:40 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sulla A1... #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulle strade del grande ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it