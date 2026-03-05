Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 di oggi, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è aggiornata dall'Astral infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione. L'ente monitora costantemente le strade e le arterie principali della zona, offrendo notizie utili per chi si sposta in città o in regione. Questo servizio permette di conoscere le condizioni attuali della viabilità in modo diretto.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sulla A1 Roma Napoli traffico rallentato per incidente tra Cassino e San Vittore in direzione Napoli sul tratto Urbano della A24 file tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro è in senso opposto Si procede a rilento tra Tor Cervara il raccordo anulare in uscita sulla Roma Fiumicino invece si sta in coda da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton Verso il raccordo anulare i propri raccordo anulare ancora molto trafficato Come di consueto in queste ore ma vediamo la situazione nel.