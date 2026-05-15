Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 13 | 25
Alle 13:25 di oggi, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso aggiornamenti sulle condizioni del traffico e sulle eventuali criticità presenti lungo le principali arterie della regione. L’attenzione è rivolta principalmente alle strade più trafficate, con informazioni in tempo reale fornite per agevolare gli spostamenti dei cittadini. Nessuna notizia di incidenti o chiusure è stata comunicata fino a questo momento.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare per traffico in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis Salaria proseguendo da Bufalotta alla Tuscolana in carreggiata esterna si rallenta dalla Pontina diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 per un veicolo fermo si rallenta tratto gli atti E Fiorentini Cambiamo argomento per gli eventi in corso la settima tappa del giro d'Italia partita da Formia alle ore 10:30 modifica alla viabilità con chiusure temporanee delle strade interessate dalla manifestazione Al momento la chiusura è l'IVA... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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#Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com
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