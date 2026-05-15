Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 di oggi, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso aggiornamenti sulle condizioni del traffico e sulle eventuali criticità presenti lungo le principali arterie della regione. L’attenzione è rivolta principalmente alle strade più trafficate, con informazioni in tempo reale fornite per agevolare gli spostamenti dei cittadini. Nessuna notizia di incidenti o chiusure è stata comunicata fino a questo momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare per traffico in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis Salaria proseguendo da Bufalotta alla Tuscolana in carreggiata esterna si rallenta dalla Pontina diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 per un veicolo fermo si rallenta tratto gli atti E Fiorentini Cambiamo argomento per gli eventi in corso la settima tappa del giro d'Italia partita da Formia alle ore 10:30 modifica alla viabilità con chiusure temporanee delle strade interessate dalla manifestazione Al momento la chiusura è l'IVA... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 13:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma Nord Un incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione... #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare per traffico ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it