Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 13 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio, promosso dalla regione, fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade in tempo reale, consentendo agli automobilisti di pianificare i propri spostamenti. La comunicazione si rivolge agli utenti in transito nella regione, offrendo dettagli sulle eventuali criticità e sulle interruzioni della circolazione.

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