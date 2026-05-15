Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 15 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, inviata dalla redazione di Astral, fornisce informazioni sullo stato del traffico e sulle eventuali variazioni delle condizioni di circolazione nelle strade della regione. L'aggiornamento si rivolge ai cittadini e agli utenti che si spostano nella zona, offrendo dati in tempo reale sulla situazione delle arterie principali e secondarie.

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Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio te la regione Lazio apre alcuni raccordo anulare per traffico in carreggiata interna si rallenta tra Flaminia e Salaria proseguendo dalla deviazione Roma su dalla Ardeatina in carreggiata esterna si rallenta dalla cantina alla diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 per un veicolo fermo code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro usciamo da Roma nel quadrante Sud per traffico in direzione Roma sulla Cristoforo Colombo si rallenta da Acilia a malafede e sulla a91 Roma Fiumicino code per lavori dalla rotatoria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 11:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla linea fl1 Orte Fiumicino la... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio A1 Roma nord e Ponzano Romano direzione Firenze... #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la strada statale Pontina ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it