Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 11 maggio 2026, il servizio Astral Infomobilità della regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi sulle strade della città. La comunicazione fornisce dati in tempo reale per gli utenti che si spostano in zona, senza indicare dettagli specifici su incidenti o chiusure.

Astral infomobilità Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla linea fl1 Orte Fiumicino la circolazione rallentata a causa di guasto tecnico alla linea tra Magliana e Ponte Galeria i treni regionali viaggiano con ritardi fino a 40 minuti con possibili limitazioni e cancellazioni e veniamo al traffico sulla Tiburtina a causa di un incidente Ci sono code tra albuccione Tivoli Terme verso Tivoli raccomandiamo la dovuta prudenza ci spostiamo poi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dove ci sono rallentamenti nei pressi dell'uscita per la sua stessa Pontina a causa di un veicolo in.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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