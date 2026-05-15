Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 15 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso un servizio informativo riguardante le condizioni del traffico e eventuali disagi nelle principali arterie stradali della regione, offrendo indicazioni sulla circolazione in tempo reale. L’aggiornamento si rivolge a automobilisti e utenti dei mezzi pubblici che desiderano conoscere lo stato delle strade prima di mettersi in viaggio.

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Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apre la strada statale Pontina rimosso l'incidente all'altezza di Castel Romano la circolazione è tornata scorrevole da Pomezia Nord verso Roma è la stessa direzione per Traffic coccodè attratti da via di Trigoria a via di Pratica e proseguendo da Vallerano a Raccordo Anulare ci spostiamo proprio sul raccordo anulare per traffico in carreggiata interna si rallenta Flaminia Salaria proseguendo dalla diramazione Roma Sud all'ardeatina sul tratto Urbano della A24 per traffico code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 10:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Aurelia a causa di un incidente... #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la strada statale Pontina ... romadailynews.it