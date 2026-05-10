Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 10 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità, che fornisce regolarmente notizie sul traffico e le condizioni delle strade della regione. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade in quel momento.

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