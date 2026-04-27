Il Pd sul nuovo mercato ittico e le proteste | Grave sottrarsi al confronto e Blasioli chiede una visita ispettiva

I consiglieri comunali del Partito democratico hanno espresso critiche sulla decisione di spostare l’asta del pesce, definendola “sbagliata” per aver preso una decisione senza consultare gli operatori del settore. Durante la giornata di protesta degli operatori dell’associazione Pescara Brillante, non è stata organizzata alcuna riunione con le autorità competenti. Un rappresentante ha inoltre richiesto una visita ispettiva per verificare la situazione.