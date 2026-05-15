Via Papa Giovanni intervento al via In arrivo senso unico e dissuasore
Lunedì sera, nella sala consiliare di Forlimpopoli, si è svolta un’assemblea pubblica promossa dal Consiglio di Zona Centro per affrontare il tema di via Papa Giovanni, una strada cittadina che presenta diverse criticità. Durante l’incontro, è stato annunciato l’avvio di un intervento che prevede l’introduzione di un senso unico e di un dissuasore di velocità. La riunione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno discusso le prossime misure da adottare per migliorare la situazione.
Lunedì sera, presso la sala consiliare di Forlimpopoli, si è tenuta un’assemblea pubblica organizzata dal Consiglio di Zona Centro per discutere il futuro di via Papa Giovanni, un’arteria cittadina che da tempo versa in condizioni di criticità. Il progetto presentato dall’amministrazione comunale mira a una rigenerazione rapida della strada attraverso una nuova configurazione della viabilità. Tra i punti principali dell’intervento figurano l’istituzione del senso unico di marcia in direzione del centro a partire dalla rotatoria all’incrocio con via della Madonna, l’introduzione del limite di velocità a 30 kmh e la realizzazione di una rampa dissuasore, a metà del tracciato, per rallentare il traffico veicolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La trasfusione in elicottero e l’arrivo al Papa Giovanni: “Così abbiamo salvato la prof accoltellata a Trescore”
Viabilità in via Silvio Pellico. Sì al senso unico di marciaIl Consiglio comunale ha approvato la mozione presentata da Mauro Capurso, esponente del gruppo di opposizione Castiglione Open (nella foto il...
ROTATORIA IN VIA JAPASSERI, PARTONO I LAVORI: NUOVA VIABILITÀ FINO AL 30 GIUGNO SULMONA – Parte il cantiere per la nuova rotatoria tra via Japasseri, via Papa Giovanni XXXIII e via Carso, un intervento destinato a cambiare la viabilità in uno d facebook
#ricordiamodomani #13maggio 1981 attentato a Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, a sparare i due colpi che raggiungono il Papa é Mehmet Ali A?ca. Papa Wojtyla viene portato in ospedale e sottoposto ad un intervento di oltre 5 ore, miracolosamente il P x.com
Forlimpopoli, sos caos in via Papa GiovanniIncontro del consiglio di zona domani sera sui problemi che affliggono l’importante strada a causa di viabilità e manutenzione ... msn.com