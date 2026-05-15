Via Papa Giovanni intervento al via In arrivo senso unico e dissuasore

Da ilrestodelcarlino.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera, nella sala consiliare di Forlimpopoli, si è svolta un’assemblea pubblica promossa dal Consiglio di Zona Centro per affrontare il tema di via Papa Giovanni, una strada cittadina che presenta diverse criticità. Durante l’incontro, è stato annunciato l’avvio di un intervento che prevede l’introduzione di un senso unico e di un dissuasore di velocità. La riunione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno discusso le prossime misure da adottare per migliorare la situazione.

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Lunedì sera, presso la sala consiliare di Forlimpopoli, si è tenuta un’assemblea pubblica organizzata dal Consiglio di Zona Centro per discutere il futuro di via Papa Giovanni, un’arteria cittadina che da tempo versa in condizioni di criticità. Il progetto presentato dall’amministrazione comunale mira a una rigenerazione rapida della strada attraverso una nuova configurazione della viabilità. Tra i punti principali dell’intervento figurano l’istituzione del senso unico di marcia in direzione del centro a partire dalla rotatoria all’incrocio con via della Madonna, l’introduzione del limite di velocità a 30 kmh e la realizzazione di una rampa dissuasore, a metà del tracciato, per rallentare il traffico veicolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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