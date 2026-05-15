Via Papa Giovanni intervento al via In arrivo senso unico e dissuasore

Lunedì sera, nella sala consiliare di Forlimpopoli, si è svolta un’assemblea pubblica promossa dal Consiglio di Zona Centro per affrontare il tema di via Papa Giovanni, una strada cittadina che presenta diverse criticità. Durante l’incontro, è stato annunciato l’avvio di un intervento che prevede l’introduzione di un senso unico e di un dissuasore di velocità. La riunione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno discusso le prossime misure da adottare per migliorare la situazione.

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