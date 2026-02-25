Viabilità in via Silvio Pellico Sì al senso unico di marcia

Mauro Capurso ha promosso una modifica alla viabilità di via Silvio Pellico, motivata dalla necessità di migliorare la sicurezza e ridurre il traffico congestionato. La proposta, sostenuta dall'opposizione Castiglione Open, ha ottenuto il via libera del Consiglio comunale. La decisione riguarda l’introduzione del senso unico di marcia lungo la strada, con l’obiettivo di facilitare il passaggio e limitare i rischi per pedoni e automobilisti. La nuova disposizione entrerà in vigore a breve.

Il Consiglio comunale ha approvato la mozione presentata da Mauro Capurso, esponente del gruppo di opposizione Castiglione Open (nella foto il capogruppo Filippo Vecchi), per l'istituzione del senso unico di marcia in via Silvio Pellico. L'iniziativa nasce da una specifica istanza dei residenti, che da tempo segnalano le croniche difficoltà di transito lungo una delle arterie residenziali più popolate. La carreggiata, ridotta dalla sosta dei veicoli su uno dei due lati, rende complesso lo scambio tra i mezzi, generando situazioni di pericolo per pedoni e ciclisti. Nonostante il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile della Polizia Locale, il voto in aula ha ricalcato dinamiche non unanimi nelle minoranze: se la maggioranza ha accolto l'atto facendolo proprio, il capogruppo di FdI, Francesca Traica, ha votato contro, mentre Marino Mencarelli (Crescere dalle Radici) si è astenuto.