La trasfusione in elicottero e l’arrivo al Papa Giovanni | Così abbiamo salvato la prof accoltellata a Trescore

In Bergamasca, un’operazione di emergenza ha permesso di avviare una trasfusione di sangue a bordo di un elicottero, facilitando il trasferimento di una donna accoltellata a Trescore. L’intervento ha consentito di stabilizzare i parametri vitali prima dell’arrivo all’ospedale Papa Giovanni. La donna è stata quindi trasportata d’urgenza in condizioni critiche.

Bergamo. Per stabilizzare i parametri vitali della donna è stata decisivo poter iniziare una trasfusione di sangue direttamente in volo. Un’operazione permessa grazie a tecnologie salvavita presenti a bordo degli elicotteri di Areu e che prende il nome di ‘Blood on Board’. Non è in pericolo di vita Chiara Mocchi, la professoressa di francese di 57 anni accoltellata da un suo studente mercoledì mattina alle scuole medie di Trescore. “Ricevuto l’allarme, l’invio dell’elisoccorso è stato immediato – spiega Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare -. Voglio sottolineare l’importanza cruciale delle tecnologie impiegate durante il trasporto verso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Scuole medie di Trescore, insegnante accoltellata da 13enne. Bertolaso: «Salvata da una trasfusione in elicottero» - Foto e video

Docente apprezzata, innamorata del francese e della poesia, impegnata nel sindacato: chi è la prof accoltellata a TrescoreÈ Chiara Mocchi, 57 anni, la docente di francese rimasta ferita nell’aggressione avvenuta nella mattinata di mercoledì 25 marzo all’Istituto...

Una raccolta di contenuti su Papa Giovanni

Argomenti discussi: Insegnante accoltellata da studente a Bergamo, Bertolaso: Salvata da trasfusione in elicottero.

La trasfusione in elicottero e l’arrivo al Papa Giovanni: Così abbiamo salvato la prof accoltellata a TrescorePer stabilizzare i parametri vitali della donna decisive le tecnologie utilizzate in volo dai sanitari. Bertolaso: Sottoposta a un intervento chirurgico di oltre 2 ore e mezza, è ricoverata in terapi ... bergamonews.it

Insegnante accoltellata da studente a Bergamo, Bertolaso: Salvata da trasfusione in elicotteroE' stata ferita al collo Chiara Mocchi, l'isegnante accoltellata oggi da uno studente a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Ha subito dei gravi danni ai vasi per cui stava perdendo parecch ... adnkronos.com