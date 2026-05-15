Via Manzoni e Posillipo come cambia la viabilità

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le vie di via Manzoni e Posillipo presentano diversi problemi che interessano la riqualificazione dell’area. I residenti segnalano dissesti lungo le strade, marciapiedi in cattivo stato di manutenzione e la presenza di parcheggiatori abusivi. La sosta selvaggia rappresenta un ulteriore disagio per la circolazione e il transito dei pedoni. Queste situazioni hanno portato a richieste di interventi da parte delle autorità competenti per migliorare la sicurezza e la vivibilità delle zone interessate.

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Dissesti stradali,  carente manutenzione dei marciapiedi, sosta selvaggia e presenza di parcheggiatori abusivi: sono le principali criticità segnalate dai residenti di Posillipo e via Manzoni. Sulla questione il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato un'apposita riunione con i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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