Via Manzoni e Posillipo come cambia la viabilità

Le vie di via Manzoni e Posillipo presentano diversi problemi che interessano la riqualificazione dell’area. I residenti segnalano dissesti lungo le strade, marciapiedi in cattivo stato di manutenzione e la presenza di parcheggiatori abusivi. La sosta selvaggia rappresenta un ulteriore disagio per la circolazione e il transito dei pedoni. Queste situazioni hanno portato a richieste di interventi da parte delle autorità competenti per migliorare la sicurezza e la vivibilità delle zone interessate.

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