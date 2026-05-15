L’Università dell’Insubria ha accolto un giovane palestinese arrivato in Italia il 12 maggio. Con lui, altri 59 studenti e studentesse sono riusciti a lasciare Gaza per continuare i loro studi nel paese. La partenza è avvenuta in un momento in cui molte persone della zona cercano di trovare opportunità di formazione all’estero. L’università ha aperto le sue porte ai nuovi arrivati, offrendo loro la possibilità di proseguire il percorso accademico lontano dai conflitti nella regione.

L’ Università dell’Insubria ha accolto Jalal Al-Farra, giovane palestinese arrivato in Italia il 12 maggio, con un gruppo di 59 studenti e studentesse, che hanno potuto lasciare Gaza per proseguire il loro percorso accademico in Italia. Jalal Al-Farra, studierà Informatica, e raggiunge i connazionali, la ventenne Joulyana Chomali proveniente da Betlemme, e il coetaneo Ali Alhaddad, di Gaza, che erano arrivati a inizio anno. Oltre alla materia del percorso universitario, i ragazzi hanno subito seguito corsi di italiano. L’Ateneo, che aveva già aderito al progetto Iupals (Italian Universities for Palestinian Students) promosso dalla Crui, la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via da Gaza per poter continuare gli studi . Jalal Al-Farra accolto all’Università Insubria

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