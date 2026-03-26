Milano ha accolto 103 palestinesi in fuga da Gaza

A Milano, sono arrivati 103 palestinesi provenienti da Gaza. L’accoglienza si è svolta ieri allo Spazio Base, dove l’evento è iniziato con una canzone scritta e inviata da una madre alle assistenti sociali, riferita alla sua esperienza di aver perso e poi riavuto i suoi quattro figli, in un momento in cui era in grado di prendersene cura.

Comune ieri allo Spazio Base si è aperto con una canzone scritta e inviata alle assistenti sociali da una mamma a cui avevano tolto e poi restituito 4 figli quando è stata in condizione di accudirli. Un gesto per ringraziarle. Ogni riferimento alla vicenda della «famiglia del bosco» non è puramente casuale. «Le polemiche sul lavoro dei servizi sociali di questi mesi rischiano di indebolire i servizi stessi e noi dobbiamo invece lavorare nella direzione opposta, costruendo fiducia da parte di chi deve potersi rivolgere a loro chiedendo sostegno e aiuto» ha attaccato l’assessore al Welfare Lamberto Bertolè, sostenendo che «i servizi non sono quelli che allontanano i bimbi dalle famiglie ma quelli che lavorano perché possano rimanerci, anche in condizioni difficili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano ha accolto 103 palestinesi in fuga da Gaza Articoli correlati In fuga dalle bombe di Gaza per curarsi in Italia: Milano accoglie 103 rifugiati palestinesiA Milano il racconto dei 103 profughi di Gaza, tra il miracolo dell'accoglienza e il dolore per i piccoli che non ce l'hanno fatta Dall'ottobre 2024... Galà coloniale, i palestinesi di Gaza non hanno nulla da festeggiareLa gente di Gaza assiste stanca allo spettacolo internazionale di dichiarazioni, promesse, autocelebrazioni e strette di mano. Le manifestazioni per lo sciopero generale pro Palestina nelle città italiane: la diretta video Approfondimenti e contenuti su Milano ha accolto 103 palestinesi in... Temi più discussi: Welfare. 103 palestinesi in fuga da Gaza accolti in città, oltre 12mila accessi di persone neoarrivate al Milano Welcome Center nel 2025; Milano ha accolto 103 palestinesi in fuga da Gaza; In fuga dalle bombe di Gaza per curarsi in Italia | Milano accoglie 103 rifugiati palestinesi. Milano WELFARE. 103 PALESTINESI IN FUGA DA GAZA ACCOLTI IN CITTÀWELFARE. 103 PALESTINESI IN FUGA DA GAZA ACCOLTI IN CITTÀ, OLTRE 12MILA ACCESSI DI PERSONE NEOARRIVATE AL MILANO WELCOME CENTER NEL 2025 I dati diffusi in occasione del Forum del Welfare, inaugurato o ... welfarenetwork.it In fuga dalle bombe di Gaza per curarsi in Italia: Milano accoglie 103 rifugiati palestinesiA Milano il racconto dei 103 profughi di Gaza, tra il miracolo dell'accoglienza e il dolore per i piccoli che non ce l'hanno fatta ... milanotoday.it Dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere perché “ancora sotto shock”, il conducente del tram deragliato a Milano ha chiesto di essere interrogato Cosa ha raccontato - facebook.com facebook Pallavolo Challenge M - Milano domina in Belgio: il trionfo europeo è ipotecato x.com