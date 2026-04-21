Durante il festival musicale si è acceso un dibattito visivo e politico, con un maxi schermo che mostrava la scritta “l’ultima università rimasta in piedi a Gaza” mentre sullo sfondo si vedeva il campus dell’Al-Israa, colpito dalle bombe nel 2024. La scena ha suscitato reazioni tra il pubblico, dando spazio a domande sul conflitto e sui danni subiti dall’istruzione nella regione.

Sul maxi schermo compare la scritta “l’ultima università rimasta in piedi a Gaza”. Sullo sfondo il campus dell’Al-Israa che esplode, colpito dalle bombe israeliane nel 2024. Si è concluso così il set degli Strokes dell’ultimo weekend al Coachella. La band guidata da Julian Casablancas ha sfruttato il palco del festival musicale californiano per dare un messaggio politico contro gli interventi militari degli Stati Uniti e della Cia dagli anni ’50 a oggi. Guerre, colpi di stato pilotati o presunti tali, ma anche le 30 università iraniane distrutte dai missili di Israele e Stati Uniti. Mentre gli Strokes suonavano, dietro di loro il pubblico radunato nel deserto del Colorado vedeva proiettato un montaggio dei leader del mondo che Washington avrebbe contribuito a deporre o uccidere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’ultima università rimasta in piedi a Gaza”: il set degli Strokes al Coachella è politico. “Da che parte stai?”

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