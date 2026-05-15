Il Partito Democratico si impegna a rafforzare i legami con gli Stati Uniti, come dichiarato da un esponente del partito. Durante un intervento, ha evidenziato come ci sia ancora una voce americana che si rivolge all’Europa, nonostante le tensioni generate dalla precedente amministrazione statunitense. La volontà di mantenere e approfondire i rapporti transatlantici viene presentata come un obiettivo strategico, anche in un contesto internazionale caratterizzato da cambiamenti politici e incertezze.

C’è un pezzo di America che continua a parlare all’Europa, anche mentre la stagione trumpiana scuote le fondamenta del rapporto transatlantico. Ed è da qui che il Partito democratico prova a ripartire: non dalla rimozione del fenomeno Trump, ma dalla comprensione delle sue radici sociali, economiche e culturali. L’iniziativa interna promossa dalla fondazione Demo presieduta da Gianni Cuperlo — con studiosi ed esperti tra cui Nathalie Tocci, Antonio Monda, Giovanna Botteri, Alberto Melloni e Mario Del Pero — è servita proprio a questo: leggere l’America oltre la cronaca quotidiana e immaginare una ricostruzione del legame tra Europa e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi spiego come il Pd lavora per rafforzare i rapporti transatlantici. Parla Fassino

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