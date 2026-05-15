Vi racconto perché ho paura di curarvi | il dossier nero dei medici napoletani che nessuno ascolta

Recentemente, presso l'ospedale Cardarelli, un infermiere è stato colpito con un coltello da uno sconosciuto. Circa un anno fa, al Monaldi, una dottoressa è stata schiaffeggiata da un uomo dopo aver difeso un'infermiera che aveva chiesto a una paziente di abbassare il volume del telefonino. Questi episodi si aggiungono a un quadro di tensioni e aggressioni che coinvolgono il personale sanitario in diverse strutture della regione, evidenziando una serie di incidenti di violenza che spesso non trovano adeguata risposta.

Nei giorni scorsi, al Cardarelli, un infermiere è stato accoltellato da uno sconosciuto, mentre un anno fa al Monaldi, una dottoressa è stata aggredita con uno schiaffo per aver difeso un’infermiera che aveva chiesto ad una ragazza di abbassare l’audio del telefonino ed era stata vittima di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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