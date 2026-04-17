Alessandro Nesta ha condiviso i motivi che lo hanno portato a lasciare il Milan nel 2012. In un’intervista, l’ex calciatore ha raccontato i dettagli della sua decisione e le circostanze che hanno accompagnato questa scelta. La sua testimonianza si concentra sugli aspetti personali e professionali che hanno segnato quel momento della sua carriera. Nessuna opinione, solo fatti riguardanti le motivazioni e le circostanze del suo addio alla squadra.

Al termine della stagione 20112012, Alessandro Nesta ha lasciato il Milan dopo dieci anni. Arrivato nell'estate del 2002 dalla Lazio per 30 milioni di euro, in rossonero "Tempesta Perfetta" ha vinto 2 Champions League, 2 Supercoppa UEFA, 2 Scudetti, 2 Supercoppe italiane, un Mondiale per club e una Coppa Italia. Nella bella intervista rilasciata ai microfoni di 'Cronache Di Spogliatoio', Nesta è tornato a parlare dei motivi che lo hanno spinto a dire addio al Milan. Di seguito, un estratto delle sue parole. "Io credo che c’è un momento in cui ti devi rendere conto che la benzina è finita o sta finendo: devi essere capace di dire che a un certo livello non ci stai più.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nesta: “Vi racconto di quando ho capito che la mia esperienza al Milan stava per finire”

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