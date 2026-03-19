Un episodio di tensione si è verificato di fronte alla scuola elementare e media Rodari-Annecchino di Monterusciello, frazione di Pozzuoli, dove un autista di uno scuolabus e il padre di uno studente si sono affrontati. Durante l’incidente, un bambino a bordo ha urlato:

Scoppia una lite tra l’ autista di uno scuolabus e il padre di uno studente davanti alla scuola elementare e media Rodari-Annecchino di Monterusciello, frazione del comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Sul bus sta assistendo dal finestrino un bambino, che davanti alla scena urla in lacrime: “ Ho paura, vi prego, ho paura “. Leggo, che riporta la notizia, spiega che il motivo dietro la lite, andata in scena lunedì poco dopo le 14, sarebbero delle vecchie ruggini tra i due. Il litigio sarebbe esploso proprio mentre genitori, docenti e alunni stavano lasciando l’istituto scolastico. Il video, ripreso da un altro studente sullo scuolabus, immortala un uomo a torso nudo, inseguito da un altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ho paura, vi prego, Ho paura”, le urla di un bimbo che assiste dallo scuolabus allia tra autista e il padre di uno studente

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