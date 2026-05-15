Vezzano tragedia in azienda | muletto ribaltato uccide un operaio

Un incidente sul lavoro si è verificato ieri in un’azienda della zona, quando un muletto si è ribaltato causando la morte di un operaio. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro tra il muletto e un altro mezzo pesante sarebbe avvenuto all’interno dello stabilimento, ma i dettagli precisi sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Le indagini si concentrano ora sui protocolli di sicurezza adottati dall’azienda e sui possibili mancati controlli che potrebbero aver contribuito all’incidente.

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? Punti chiave Come si è verificato lo scontro tra i due mezzi pesanti?. Quali responsabilità emergeranno dalle indagini sui protocolli di sicurezza aziendali?. Perché i flussi di movimento terra non sono stati separati correttamente?. Cosa hanno accertato i carabinieri sulla dinamica del ribaltamento?.? In Breve Incidente avvenuto il 15 maggio 2026 alle ore 8:00 presso l'azienda di Vezzano.. Intervento immediato dei vigili del fuoco di Silandro e Vezzano con paramedici Croce Bianca.. Carabinieri avviano indagini tecniche per ricostruire la dinamica tra i due mezzi pesanti.. Necessità di revisionare i protocolli di sicurezza per i flussi di movimento terra locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vezzano, tragedia in azienda: muletto ribaltato uccide un operaio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia a Sedico: bimbo di 6 anni muore sotto un muletto in azienda? Domande chiave Come ha fatto il bambino a finire sotto il muletto? Quali mancanze nelle procedure di sicurezza hanno causato la tragedia? Cosa... Leggi anche: Tragedia nell'azienda bufalina: morto operaio Muletto si ribalta e lo schiaccia: operaio muore a 51 anniOperaio di 51 anni perde la vita in un incidente con un muletto in un’azienda di Vezzano, frazione di Silandro in Alto Adige. nordest24.it Tragedia sul lavoro in Val Venosta, operaio si ribalta con il muletto e muore schiacciatoSul posto vigili del fuoco, Croce bianca e carabinieri ... msn.com