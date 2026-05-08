Tragedia a Sedico | bimbo di 6 anni muore sotto un muletto in azienda
Un bambino di sei anni ha perso la vita a Sedico dopo essere rimasto accidentalmente sotto un muletto in un’azienda. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente e sulla presenza del bambino nel luogo di lavoro. Sono in corso verifiche per accertare eventuali falle nelle procedure di sicurezza e nel controllo degli accessi, mentre le autorità hanno sequestrato il mezzo e avviato accertamenti sui sistemi di sicurezza dell’azienda.
? Domande chiave Come ha fatto il bambino a finire sotto il muletto?. Quali mancanze nelle procedure di sicurezza hanno causato la tragedia?. Cosa emergerà dai rilievi tecnici effettuati sullo Spisal e sulla polizia?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate alla gestione del rischio?.? In Breve Intervento immediato del Suem 118 con supporto di elicottero nel tardo pomeriggio dell'8 maggio 2026.. Spisal e Polizia collaborano per accertare responsabilità e procedure di sicurezza nell'area industriale.. Il muletto è stato sottoposto a sequestro immediato dalle forze dell'ordine per rilievi tecnici.. Il magistrato di turno attende i risultati delle analisi tecniche per definire la dinamica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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