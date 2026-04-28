Tragedia nell' azienda bufalina | morto operaio

Un incidente si è verificato all’interno di un’azienda bufalina situata in via Argine, nella località Borgo Appio, a Grazzanise. Un operaio di 40 anni, di origine indiana, che svolgeva il ruolo di addetto al bestiame, ha perso la vita. L’incidente è stato comunicato ai familiari prima che si verificasse la tragedia. La vittima lavorava presso l’azienda ‘Lanna Alfemio’.

Prima l'annuncio ai familiari e poi la tragedia. E' a disgrazia che si è consumata presso l'azienda bufalina ‘Lanna Alfemio’ di via Argine località Borgo Appio a Grazzanise dove, un 40ennne di origine indiana lavorava come addetto al bestiame.Il giovane ha lanciato un disperato annuncio ai.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Operaio morto schiacciato da una lastra in un’azienda a Cambiago Operaio trovato morto nel silos, l’azienda: “Non doveva essere lì”È stata disposta l’autopsia sul corpo di Italo Carpi, l’operaio di 54 anni trovato senza vita all’interno di una cisterna di alcol etilico nella... Tutti gli aggiornamenti Capaccio Paestum, sequestro di un’azienda bufalina: irregolarità nella gestione dei refluiProseguono i controlli ambientali sul territorio comunale di Capaccio Paestum, con particolare attenzione alle aziende zootecniche e alla corretta gestione dei reflui, nell’ottica della tutela del ... ilmattino.it I bufali morti venivano decapitati e poi dati in pasto ai cani: chiusa azienda agricola nel CasertanoUn'azienda bufalina degli orrori quella sequestrata nelle scorse dalla polizia provinciale di Caserta a San Tammaro: in particolare, gli agenti, guidati dal comandante Biagio Chiariello, hanno ... fanpage.it