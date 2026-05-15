Sullo sfondo la leva di Capitale italiana della Cultura 2028, per un’ Ancona che si prepara ad accogliere un altro evento di alto profilo che terrà insieme turismo, ospitalità contemporanea e design. Oggi, infatti, la Mole Vanvitelliana accoglierà " Vette e Onde Experience 2026 ", un format utile a rafforzare il ruolo della città come polo progettuale e culturale, capace di coniugare identità, innovazione e visione strategica sul futuro dei territori. La giornata sarà dedicata a mare, nuovi modelli di ospitalità e slow tourism. Sono previsti due panel di approfondimento che riuniranno protagonisti del mondo della nautica, dell’ architettura e dell’ hospitality per analizzare le nuove traiettorie dello sviluppo turistico del territorio marchigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vette e Onde Experience 2026" tra turismo, design e ospitalità

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