Architettura turismo e ospitalità contemporanea | da Ancona il via al viaggio di Vette e Onde Experience 2026

Ancona ha annunciato che sarà la città scelta per la prima tappa di Vette e Onde Experience 2026, un evento dedicato alle trasformazioni nel settore dell’architettura, del turismo e dell’ospitalità. La città, recentemente nominata Capitale italiana della Cultura 2028, ospiterà questa manifestazione che si concentrerà sulle nuove tendenze e innovazioni in questi ambiti. L’evento si svolgerà nel corso dell’anno in diverse località italiane.

ANCONA - Sarà Ancona, appena nominata Capitale italiana della Cultura 2028, a ospitare la prima tappa di Vette e Onde Experience 2026, il format dedicato all’evoluzione dell’architettura, del turismo e dell’ospitalità contemporanea. Un riconoscimento che rafforza il ruolo della città come nuovo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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