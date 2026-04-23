Ancona ospita una tappa di Vette e Onde Experience

Interesserà la città di Ancona -nelle giornate del 14 e 15 maggio- la prima tappa 2026 di “Vette e Onde Experience” la piattaforma di dialogo tra mondi diversi promossa da Mc International srl per mettere in relazione “chi costruisce valore e bellezza nel Paese, creando sinergie concrete tra.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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