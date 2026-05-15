Vesuvio erutta e Terroni gli insulti dei ciclisti al passaggio del giro d' Italia da Salerno a Napoli

Durante il passaggio del Giro d’Italia tra Salerno e Napoli, alcuni ciclisti hanno rivolto insulti razzisti nei confronti di persone presenti lungo il percorso. Tra le espressioni pronunciate, si sono sentiti riferimenti come «Vesuvio erutta» e «Terroni», che hanno suscitato reazioni di indignazione tra i cittadini e le autorità locali. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti da condannare durante eventi sportivi di grande risonanza, portando alla ribalta il tema della lotta contro il razzismo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

«Vesuvio erutta»: indignazione e sconcerto per gli insulti razziali lanciati da un ciclista in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Nocera Inferiore Il racconto di Daniele Lanzara, che per primo ha diffuso le immagini sui social Destano sconcerto i video pubblicati da Daniele Lanzara, proprietario della pizzeria La Borgata di Nocera Inferiore, che durante il passaggio del Giro d’Italia ha immortalato un ciclista mentre insultava gli spettatori con frasi razziste. «Ero lì per far vedere ai miei due figli piccoli un evento sportivo importante come il Giro d’Italia. Purtroppo si è rivelato essere tutt’altro – racconta Daniele. Circa dieci anni fa, in via Solimena, sempre in occasione del passaggio del Giro, si verificò un episodio simile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - «Vesuvio erutta» e «Terroni», gli insulti dei ciclisti al passaggio del giro d'Italia da Salerno a Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gli insulti razzisti dei ciclisti durante il Giro a Nocera Inferiore: “Terroni! Vesuvio erutta”I video condivisi sui social da alcune persone che assistono al passaggio della carovana "Rosa" testimoniano le offese di alcuni corridori. Giro d’Italia al Corno alle Scale: programma e il passaggio dei ciclistiBologna, 11 maggio 2026 - Tutto il territorio si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. Vesuvio erutta e Terroni, gli insulti dei ciclisti al passaggio del giro d'Italia da Salerno a NapoliVesuvio erutta: indignazione e sconcerto per gli insulti razziali lanciati da un ciclista in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Nocera Inferiore Il racconto ... ilmattino.it Gli insulti razzisti dei ciclisti durante il Giro d’Italia a Nocera Inferiore: Terroni! Vesuvio eruttaI video condivisi sui social da alcune persone che assistono al passaggio della carovana Rosa testimoniano le offese di alcuni corridori ... fanpage.it