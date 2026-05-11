Giro d’Italia al Corno alle Scale | programma e il passaggio dei ciclisti

Domenica il Giro d’Italia attraverserà il Corno alle Scale, coinvolgendo diverse località lungo il percorso. Le strade interessate saranno chiuse o parzialmente interdette al traffico durante le fasi di passaggio dei ciclisti, con orari specifici che saranno comunicati nelle prossime ore. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza e gestione del traffico per garantire il regolare svolgimento dell’evento. La corsa si svolge nell’ambito della 109esima edizione della competizione.

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Bologna, 11 maggio 2026 - Tutto il territorio si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. Domenica 17 sarà una grande festa per il territorio, un racconto collettivo rappresentato dalle numerose persone che arriveranno al Corno alle Scale, nel territorio del comune di Lizzano in Belvedere, per guardare sfrecciare in sella alla propria bici i grandi campioni del ciclismo mondiale. A sei giorni dalla tappa, durante la conferenza stampa di oggi sono stati illustrati i dettagli logistici, le modifiche alla viabilità, i servizi per il pubblico, oltre al programma degli eventi. Il Giro si conferma evento di rilievo internazionale e nazionale, in grado di generare un'importante ricaduta in termini di visibilità e attrattività per l'intero territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro d’Italia al Corno alle Scale: programma e il passaggio dei ciclisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia al Corno alle Scale: data, programma e il passaggio dei ciclistiBologna, 11 maggio 2026 - Tutto il territorio si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. Giro d’Italia al Corno alle Scale, gli eventi per la carovana rosa: aperitivi, escursioni, mercatiniBologna, 21 aprile 2026 — Sull’Appennino bolognese sta per tornare il grande ciclismo del prossimo Giro d’Italia, che domenica 17 maggio porterà una... Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 9: Percorso, orari, altimetria 17 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d’Italia 2026: l’elenco degli iscritti a tre giorni dal via; Giro d'Italia, brutta caduta prima della volata: gruppo bloccato. A Burgos vince Magnier: è la prima maglia rosa; Giro d'Italia 2026 - Live. The Giro has landed in Italy ?? Rest up, see you on Tuesday! Il Giro è atterrato in Italia.?? Riposatevi, ci vediamo martedì! #GirodItalia x.com Classifica Giro d’Italia 2026, terza tappa: Silva difende la maglia rosa, Vingegaard e Pellizzari alla pariGuillermo Thomas Silva ha difeso la maglia rosa in occasione della terza tappa del Giro d'Italia 2026 e dunque indosserà il simbolo del primato quando ... oasport.it