Gli insulti razzisti dei ciclisti durante il Giro a Nocera Inferiore | Terroni! Vesuvio erutta

I video condivisi sui social da alcune persone che assistono al passaggio della carovana "Rosa" testimoniano le offese di alcuni corridori. E non è la prima volta che accade. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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