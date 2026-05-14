Gli insulti razzisti dei ciclisti durante il Giro a Nocera Inferiore | Terroni! Vesuvio erutta

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I video condivisi sui social da alcune persone che assistono al passaggio della carovana "Rosa" testimoniano le offese di alcuni corridori. E non è la prima volta che accade. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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